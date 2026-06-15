【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの加藤綾菜が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。栄養に気を配った夫・加藤茶専用の夕食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】加トちゃんの年下妻「宅配利用に親近感」刺身・味噌汁など“カトちゃん専用の夕飯”◆加藤綾菜、夫専用の夕飯公開加藤は「カトちゃん専用の夕飯！ 病気してから塩分、たんぱくを毎日図ってます！」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。目玉焼き、マグロ