加藤綾菜「カトちゃん専用」塩分・たんぱく控えた宅配利用した夕飯公開「全部計算してるなんてすごすぎる」「見た目も華やか」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの加藤綾菜が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。栄養に気を配った夫・加藤茶専用の夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加トちゃんの年下妻「宅配利用に親近感」刺身・味噌汁など“カトちゃん専用の夕飯”
加藤は「カトちゃん専用の夕飯！ 病気してから塩分、たんぱくを毎日図ってます！」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。目玉焼き、マグロの刺身、きゅうり、揚げやネギの入った味噌汁、そぼろのかかった野菜、ご飯、カットされたスイカなどが並んだ様子を披露した。
また「メインは塩分、たんぱく控えた宅配！」「後は、綾菜ダシを使った味噌汁など。朝昼晩 計算しながら食事作ってる！」と続け、夫の健康に気を遣いながら宅配料理を利用していることや、全ての食事の塩分やたんぱく質の計算をして調理していることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「すごい豪華」「全部計算してるなんてすごすぎる」「これなら満腹になるよね」「作りわけてるなんてさすが」「宅配利用に親近感」「見た目も華やか」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの年下妻「宅配利用に親近感」刺身・味噌汁など“カトちゃん専用の夕飯”
◆加藤綾菜、夫専用の夕飯公開
加藤は「カトちゃん専用の夕飯！ 病気してから塩分、たんぱくを毎日図ってます！」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。目玉焼き、マグロの刺身、きゅうり、揚げやネギの入った味噌汁、そぼろのかかった野菜、ご飯、カットされたスイカなどが並んだ様子を披露した。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すごい豪華」「全部計算してるなんてすごすぎる」「これなら満腹になるよね」「作りわけてるなんてさすが」「宅配利用に親近感」「見た目も華やか」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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