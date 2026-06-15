「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。後半１２分、日本の今大会初ゴールをマークした中村敬斗は試合後にインスタグラムを更新。英文で「良い結果になったし、Ｗ杯初ゴールを決められて嬉しい」と投稿した。フランスでプレーする中村。英文の投稿に久