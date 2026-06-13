政治家がインタビューで質問に正面から答えず別の話題に移ったり、質問そのものに問題があると指摘したりする場面は珍しくありません。イギリスのコミュニケーション専門家であるピーター・ブル氏は、政治家が記者の質問をかわす方法を35種類に分類しています。The 35 (!) techniques politicians use to avoid answering interview questions - FINNhttps://www.finn.agency/35-techniques-politicians-use-avaid-answering-inter