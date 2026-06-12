AFA（アルゼンチンサッカー協会）は11日、DFマルコス・セネシ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）をFIFAワールドカップ2026に臨むアルゼンチン代表に追加招集したことを発表した。アルゼンチン代表では6日に右足のヒラメ筋の損傷に見舞われたDFレオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）がチームを離脱したことが発表されており、追加招集選手の行方には注目が集まっていたが、セネシがチームに加わることになっ