トッテナム加入翌日に…DFセネシ、アルゼンチン代表への追加招集が決定！
AFA（アルゼンチンサッカー協会）は11日、DFマルコス・セネシ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）をFIFAワールドカップ2026に臨むアルゼンチン代表に追加招集したことを発表した。
アルゼンチン代表では6日に右足のヒラメ筋の損傷に見舞われたDFレオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）がチームを離脱したことが発表されており、追加招集選手の行方には注目が集まっていたが、セネシがチームに加わることになった。
なお、2022年8月からボーンマスでプレーしてきた現在29歳のセネシは契約満了に伴い、今シーズン限りで同クラブを離れ、10日にトッテナム・ホットスパーにフリーで加入することが決定。2030年6月30日までとなる4年契約に1年の延長オプションも付随する契約を締結したことが発表されていたなか、翌日には代表通算わずか3試合の出場ながら、自身初のW杯メンバー入りも果たすことが決まった。
アルゼンチン代表では6日に右足のヒラメ筋の損傷に見舞われたDFレオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）がチームを離脱したことが発表されており、追加招集選手の行方には注目が集まっていたが、セネシがチームに加わることになった。