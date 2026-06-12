JR東日本と現地法人のUKBDは2026年6月2日、傘下の英自販機運営会社「デコラム社」を通じ、ロンドン・ヒースロー空港やガトウィック空港をはじめとするイギリス国内主要空港の自販機事業（約800台）を新たに取得したと発表しました。これにより、すでに展開していた鉄道駅中心の約1,000台と合わせ、英国における自販機運営網は一気に1,800台規模へと拡大します。最先端の「スマートリテール」技術を駆使した無人・キャッシュレス決