

JR東日本と現地法人のUKBDは2026年6月2日、傘下の英自販機運営会社「デコラム社」を通じ、ロンドン・ヒースロー空港やガトウィック空港をはじめとするイギリス国内主要空港の自販機事業（約800台）を新たに取得したと発表しました。

これにより、すでに展開していた鉄道駅中心の約1,000台と合わせ、英国における自販機運営網は一気に1,800台規模へと拡大します。最先端の「スマートリテール」技術を駆使した無人・キャッシュレス決済の普及を進めるだけでなく、将来的には欧州他国への展開や、日本が誇る「食文化」のグローバル発信をも見据えています。

駅と空港を網羅したJR東日本の海外戦略をお伝えします。

JR東日本のデジタル自販機

JR東日本は2019年以降、英国でデジタル自販機ビジネスに取り組んできました。2024年にイギリスや欧州他国の事業拠点として現地法人UKBDを設立。鉄道駅で自販機を運営するデコラム社を傘下に収め、飲料などを取り扱います。

今回取得したのは、Petrie Gough Limitedが運営してきた自動販売機事業です。対象はヒースロー空港、ガトウィック空港、ルートン空港など、英国の主要空港に置かれている約800台です。

英国の駅に設置された自動販売機

ロンドン西側のヒースロー空港は、ブリティッシュ・エアウェイズやヴァージン アトランティックの拠点として知られる英国最大級の玄関口。中心部のパディントン駅からヒースローエクスプレスで約15分です。一方、ロンドン南側のガトウィック空港は、ヴィクトリア駅からガトウィック・エクスプレスなどで結ばれています。

ロンドン市内に出来立ておにぎりに

自販機事業と連動した展開として、ロンドン市内にはJR東日本の直営ブランドのおにぎり屋「TOKYO ONIGIRI（監修：おむすび処 ほんのり屋）」が開業しています 。「現地の食事がどうしても身体に合わない」「高額なレストランばかりで胃も財布も疲れた」という時、日本クオリティの美味しいおにぎりを気軽に購入できる貴重な駆け込み寺として覚えておいて損はありません 。

TOKYO ONIGIRI（監修：おむすび処ほんのり屋）

ヨーロッパでの今後の事業展開

JR東日本では、このスマートリテールビジネスを通じて顧客接点の拡大を図り、、鉄道会社や空港事業者など現地パートナーとのネットワークを強化しながら、ヨーロッパの他国への展開を目指します。

また、日系企業とも連携した食や商品といった日本コンテンツを掛け合わせ、地域の特産品や地産品を取り扱う自販機の展開などにも取り組み、新たな購買体験を提供していくとしています。

JR東日本が欧州に設置している自動販売機の例

空港や駅の移動中に「自販機」で日本のお茶が買えるようになると、日本からの観光客にとっても安心感が得られそうです。

日本が誇るエキナカの便利さと美味しい食文化が、海を渡ってイギリスの駅や空港を優雅にアップデート 。今度ロンドンへ旅立つ際は、ぜひ現地の自動販売機にも注目してみてください。

（画像：JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

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