（アメリカトランプ大統領）「我々はイランを非常に激しく攻撃する。きのう彼らを激しく攻撃したが、きょうもとても激しく攻撃することになる」緊張が高まる中東情勢。8日夜、ホルムズ海峡で警戒・監視活動にあたっていたアメリカ軍のヘリコプター1機がイラン軍によって撃墜されたことをきっかけに、“報復攻撃の応酬”となっています。アメリカ中央軍は10日、イラン国内の防空施設や通信システムなど複数の標的に向け、自