「有馬記念で会社の金500万溶かしてクビになりかけた」ネットに残る“ギャンブル破滅録” が悲惨すぎた

5月31日に、夢を見た。どっかの露店で白い財布を買うというものだったが、ふとしたタイミングでそれを思い出したので、せっかくだからイオンモールの中にあるテナントで財布を買い替えることにした。カルバンクラインの安い奴だ。

そういえば、財布を買い替えるとツキがリセットされるなんて話を聞いたことがあった。なので6月1日にパチンコホールに行き、スマスロを打つと設定6が確定する演出が出た。「これは」と思い閉店まで粘ったが、展開が悪く10,000円しか儲からなかった。

悔しくて翌2日もホールに行き、前日設定6だった台の左隣。前日には全く出てなかった方に座ってみた。結論から言うとその台がこの日設定6で、今度は21時まで粘って万枚以上の勝ちを収めた。こういうことってあるよね。たまに（というかド平日に連日しれっと高設定入れてるこの店は凄い…）。

まあ、20万ぽっちの勝利はあまり大した額ではないんだけども、パチ屋の中では大勝の部類になる。しかし世間は広い。世の中にはもっと多くのお金をギャンブルで掴んだ者達がいる。今日はそんな人たちがテーマだ。（文：松本ミゾレ）

「500万円ぐらい勝ったけどほとんど借金の返済で消えた」

先般、おーぷん2ちゃんねるに「みんなのギャンブルで大勝した、大負けした思い出」というスレッドが立っていた。

ここには文字通り、大勝、大負けした人たちの経験談が書き込まれている。体験談もピンキリだが、額の大小に関わらず面白い話が多いんで、ちょっと引用させてもらっちゃおうかな〜！

「何年か前のNHK杯。150万券500円持ってた」「競輪でMAX120万かな。12万車券*10枚（1000円）」「30代のころに給料をロトに突っ込もうという暴挙に出た結果、毎日ロト6を3千円分買ってたら2等3000万当たった」「サイレンススズカが死んだレース。500万円ぐらい勝ったけどほとんど借金の返済で消えた。借金は完済できたので笑いが止まらなかった」

こんな具合に、景気の良い話がいっぱいある！ 他人事とは言え、大勝した話を見聞きするのって楽しいよね。

スレッドにはパチンコ関係の自慢話も結構あったが、正直20万、30万のスケールなのでオミットさせていただいている。

「勘違いしてる子が何人かいるけどパチンコはギャンブルじゃないから！！！ ただのゲームセンターだから！ たまたま景品買い取ってくれるリサイクルショップが近くあるだけだから！」

なんて書き込みもあったが、実質的にギャンブルになっているものの、所詮はグレーゾーン。勝つと言っても限界がある。やっぱり大きく勝つには公営賭博だよなぁ。

「パチスロ4号機の頃は20万負けとかよくあった」

ギャンブルというのは、大半の参加者が負けて、一部の参加者と、何よりも胴元が儲かるってのが普遍の図式である。公営賭博も、遊技施設という建前になっているパチンコホールも、とにかく胴元が勝たないと運営はままならない。

それらを踏まえた上で……それでは皆さんおまちかね！ 大負けした雑魚たちの集う、負け組ファイトチャンピオンリーグの開幕です！

「8年前の有馬記念で600万（内会社の金500万）溶かして会社クビになりかけた」「パチスロ4号機の頃は20万負けとかよくあった」「結婚というギャンブルに失敗した」「パチンコ半年で220万負けたことかな 」

う〜ん、素晴らしい……心が石清水で洗われるようだ。他人事だからこそ、大負けした話を見聞きするのって楽しいよね。ここにも興味深い書き込みが

「パチンコは負けてもたかだか一日20万チョイだからギャンブルでは無いよね それで人生が破滅する事はない 有金の全てを一瞬で失える競馬とか競艇とかの方が何万倍もヤバい 」

前述のとおり、勝てる額が大きければ負ける額も果てしないのが公営ギャンブル。……そういえば最近はスマホ一つで昼も夜も競馬や競輪のチケット購入ができるサービスもあるけど、ああいうのもホント、自制心がない人とかはインストールしない方がいいよね。無限に負けそう。

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