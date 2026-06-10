ファインディは6月10日、開発ツールレビュープラットフォーム「Findy Tools」の新サービスとして、要件を入力するだけで求められるデータ基盤設計図を提案する「Architecture AI データ基盤」をリリースした。サービスは「Findy Tools」のアカウント登録後、無料で利用できる。同社が展開すらう開発ツールレビューサイト「Findy Tools」で提供してきたAIを活用した既存のアーキテクチャ図改善案を提案する「アーキテクチャ壁打ちAI