宮城・白石市で、自宅へ向かっていた女性が約10匹のサルに襲われた。女性にけがはなかったが、県はサルを見かけた際には近づいたり大声を出さないよう呼びかけている。帰宅途中にサルの群れに遭遇「オスザルがガーッと言うんだもの。こんなに怖いのは初めて」と女性が語った恐怖。宮城・白石市で6日、女性が自宅に向かう道でサルに襲われた。親や子とみられる10匹ほどのサルの群れに遭遇。サルは女性が持っていたバッグに飛びかか