ハチ公には妻子がいたここまで、東京・渋谷で飼い主を待ち続けた「忠犬ハチ公」の孫にあたる秋田犬「鉄」が、宮城県仙台市ですき焼きにされて食べられた、という記事の発掘について述べた。詳しくは前編記事〈渋谷駅のハチ公にまつわる裏話…忠犬の孫が、東北人に《すき焼き》にされて食われていたという「衝撃報道」〉を読んでほしい。本稿では、記事そのものの信憑性および当時の時代背景に追っていきたい。孫の事を知るためには