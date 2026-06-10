札幌・手稲警察署は2026年6月9日、不同意わいせつの疑いで札幌市手稲区に住む会社員の男（38）を逮捕しました。男は2026年6月3日午後6時半ごろから午後7時ごろの間、札幌市内を走行中の車両内で、10代半ばの少女に対し、上半身を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。事件の翌日、少女の親族から「わいせつ被害を受けた」と通報があり発覚。警察は具体的な関係性は明らかにしていませんが、男と少女は面識があり、少女に