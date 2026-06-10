イラストレーターのたけのこさんの漫画がインスタグラムで2万9000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む半年ほど入院している夫の洋服を、自宅へ持ち帰った妻。すると、愛犬が近寄ってきて…。読者の体験談を元に描かれた作品に、読者からは「そんなことをされたら絶対泣いちゃう」「この子は一生愛さないとですね」などの声が上がっています。入院中の飼い主を思う愛犬の“切ない反応”たけのこ