〈私の軽率な行動によって、ファンの皆様、関係者の皆様、所属事務所の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしてしまいました〉──人気セクシー女優の藤咲まいが6月7日、X（旧Twitter）を更新。【写真】ホテルのベッドの上で取り調べを受けるセクシー女優・藤咲まい。身分証明書を取り出す瞬間も〈この度、一部報道により、ご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます〉と謝罪した。所属事務所と協議を進めて