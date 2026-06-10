Samsungは縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip7」に自社製のExynosチップのみを採用していますが、次期モデル「Galaxy Z Flip8」ではSnapdragon搭載モデルが復活する可能性があると噂されています。 韓国のNaverブログを拠点とするリーカーのyeux1122氏によると、Galaxy Z Flip8には「Exynos 2600」を搭載したモデルと、「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載したモデルの2種類が用意されるとのことです。 この戦