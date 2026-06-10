TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が事実婚していることを9日、公表した。火曜パーソナリティーを務めるTBSラジオ「荻上チキ・Session」（月〜金曜後5・00）内で明かした。「私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由」と、法律婚ではない理由を説明した。関係者によると相手は一般男性。大学時代に同じサークルに所属し、学生時代から交際していたという。山本アナは明大卒業後、2016年に入社