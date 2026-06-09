北中米ワールドカップに挑む日本代表は６月８日、メキシコ・モンテレイからベースキャンプ地のナッシュビルに入り、初日のトレーニングを実施した。この日、左膝前十字靭帯断裂の大怪我でW杯のメンバー入りが叶わなかった南野拓実が“メンター”として合流。ジョギングに参加するなど、元気な姿を見せた。39歳のDF長友佑都はその効果を早くも感じているようだ。「いやもう重鎮がね、また集まって、やっぱりテンションが上が