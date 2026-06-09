JR東日本は2027年度初めに運行を開始する予定の新たな夜行特急の列車名について「ルナアズール（Luna Azul）」と発表し、ロゴマークも公開しました。また具体的な運行計画を発表し、春から秋にかけて運行する夜行は品川〜青森間（上越線・羽越線経由・週2往復）、冬は夜行ではなく日中帯に運行し、品川〜長野原草津口（群馬県）間（週6往復）で運行する計画です。「ルナアズール」は全席がグリーン車で1人から4人用の個室のほ