またしても官製談合の疑い北海道新幹線の延伸工事を巡り、談合が行われていた疑いが強まったとして5月19日、公正取引委員会が独占禁止法違反容疑でJR東日本グループのユニオン建設（東京）や、JR北海道グループの北海道軌道施設工業（札幌）など、計9社の鉄道工事会社へ立ち入り検査を実施した。公取委は札幌地検特別刑事部への刑事告発も視野に、調査を進めている。【写真を見る】特捜部長時代に3人の国会議員を逮捕…“次の次