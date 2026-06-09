カタール航空は、ビジネスクラスを対象としたセールを6月9日から15日まで開催している。東京/羽田・東京/成田・大阪/関西発着のビジネスクラスを対象に、運賃が最大15％オフとなる。搭乗期間は6月9日から11月30日までで、一部期間は対象外となる。対象都市は、アムステルダム、アンタルヤ、アテネ、イスタンブール、ウィーン、エディンバラ、コペンハーゲン、ザグレブ、ジュネーブ、チューリッヒ、ダブリン、デュッセルドルフ、ニ