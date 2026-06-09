ウルヴァーハンプトン（ウルブス）は8日、元イングランド代表DFキーラン・トリッピアーの加入を発表した。1年でのプレミアリーグ復帰を目指すウルブスが、FIFAワールドカップ出場歴もある経験豊富な実力者をスカッドに加えた。トリッピアーはニューカッスルとの契約が今シーズン限りとなっていたため、移籍金が発生しないフリートランスファーでの加入に。契約期間は2028年6月30日までとなっている。トリッピアーは1990年生