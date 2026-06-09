札幌の川井健太監督「課題は攻撃というよりも移動だなと思いました」北海道をホームアイランドとする唯一のJクラブ、北海道コンサドーレ札幌には避けられない試練がある。札幌は6月6日、J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦でアルビレックス新潟と対戦。0-0からのPK戦の末に敗れる結果となってしまったが、川井健太監督が試合後の会見で「課題」を明かした。はるばる新潟まで訪れたサポーターに対し、「申し訳ない