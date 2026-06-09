1978年の選抜大会は“菊池対PL打線に注目”聖地で負けん気をむき出しにした。元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は1978年の第50回選抜高等学校野球大会にPL学園（大阪）のエースとして出場を果たした。「期するものがあったと思う」。準々決勝で箕島（和歌山）に0-2で敗れたが、思い出されるのは、初戦の相手・印旛（千葉）の右腕・菊池総投手の前評判の高さに奮い立ったことという。