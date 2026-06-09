1978年の選抜大会は“菊池対PL打線に注目”

聖地で負けん気をむき出しにした。元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は1978年の第50回選抜高等学校野球大会にPL学園（大阪）のエースとして出場を果たした。「期するものがあったと思う」。準々決勝で箕島（和歌山）に0-2で敗れたが、思い出されるのは、初戦の相手・印旛（千葉）の右腕・菊池総投手の前評判の高さに奮い立ったことという。「あの時は俺もメラメラきていたからね」と振り返った。

1977年秋、西田氏と木戸克彦捕手（元阪神）がバッテリーを組んだPL学園は大阪大会を1位通過し、近畿大会では準々決勝で1学年下の石井毅投手（元西武）、嶋田宗彦捕手（元阪神、現阪神スコアラー）を擁する箕島（和歌山）を4-2で撃破。準決勝では、こちらも1年下の牛島和彦投手（元中日、ロッテ）、香川伸行捕手（元南海・ダイエー）が主軸の浪商（大阪）に6-8で敗れたものの、4強入りしたことで選抜出場切符をつかんだ。

腰痛明けの病み上がりながら力投の連続だった西田氏は「体の使い方を覚えた」と言う。「力の抜き方というのもね。1年の頃はスピードばかりにこだわって荒れた時もあったけど、だんだんメリハリをつけるようになった。ストライクゾーンは高校生の場合、広いけど、その辺にはしっかり投げられるようになったし、フォアボールで崩れることは少なかったと思う。球も140キロ近くは出ていたんじゃないかな。バッターに対して“この野郎”って気持ちも強かったね」。

さらに一冬を越しての1978年選抜大会には手応えもつかんでの出場だった。「確かに期するものがありました」と西田氏は言って、こう明かした。「1回戦の相手が印旛。菊池ってピッチャーが、球が速くて凄いって言われていて、どんなヤツかなって思ったんですよ。新聞紙上とかにも、そう書かれていたしね。メラメラときていました」。前年秋の関東大会を制した印旛のエース・菊池は大会“No.1投手”と騒がれていた。“菊池対PL打線に注目”とも報じられた。

当時の西田氏は主に7番打者で、1年下の小早川毅彦内野手（元広島、ヤクルト）とともに強力下位打線の一員だったが、投手としても菊池に負けたくないと燃えていた。大会3日目（3月29日）の第2試合。初の聖地で、いきなりの“大一番”となり「この1回戦は多少、緊張したかもわからないけどね」というが、持ち前の勝負根性で、それも感じさせなかった。試合はPLが4-0で快勝。西田氏は6安打完封で見事に菊池に投げ勝った。

近畿大会で勝利した箕島と準々決勝で再戦…「チャンスは何回もあった」

勢いに乗って2回戦は南宇和（愛媛）に5-1。西田氏は、投げては6安打1失点完投、打っても“甲子園初アーチ”をかっ飛ばした。「相手はのちに法政大で同期になる田中富生（元日本ハム、中日）、右中間。ラッキーゾーンじゃないよ。手を離して、今で言う“右手1本打法”でね」。だが、次の準々決勝では、近畿大会で勝った箕島にリベンジされた。0-2で敗戦。「チャンスは何回もあったんだけどね。（箕島の）石井はコントロールがよかったね」。

和歌山出身の西田氏にしてみれば、地元の高校に負けた形。箕島の石井、嶋田のバッテリーとは中学時代にも対戦（県大会で西田氏の河西中が敗戦）しており、複雑な気持ちではあったという。「和歌山の高校とはあまりやりたくないというのはありました。僕は（PL学園に野球）留学したでしょ。やっぱり”西田は和歌山の学校に行ってほしかった”という批判も結構あったみたいだしね」。それでも、前を向いた。この敗戦も次への糧にした。

春のセンバツは8強入りで終わったが、ここから西田氏の高校生活は華々しいクライマックスを迎える。7番など下位を打った春とは違って、夏はエース兼4番打者で甲子園に再登場。準決勝・中京戦、決勝・高知商戦では、語り継がれる「逆転のPL」の劇的ドラマを引き起こす一人にもなり、大目標の全国制覇を成し遂げる。「ちょっと有頂天になりましたけどね」と西田氏は笑いながら、こう付け加えた。「地元の高校に進学していたらどうなったかはわからない。僕はPLで結果を出したし、（PLに）行って良かったと思っています」。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）