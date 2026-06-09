7月8日より放送がスタートする比嘉愛未主演の日本テレビ系新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』の追加キャストとして、真矢ミキ、岡部たかし、山村紅葉、濱正悟の出が発表された。 参考：比嘉愛未、年齢を重ねることで生まれた人生の“ゆとり”「メンタル面では進化しかない」 本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院で院長の特命により秘密裏に結成された“母子救命救急班”が、行き場を