7月8日より放送がスタートする比嘉愛未主演の日本テレビ系新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』の追加キャストとして、真矢ミキ、岡部たかし、山村紅葉、濱正悟の出が発表された。

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本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院で院長の特命により秘密裏に結成された“母子救命救急班”が、行き場を失ったワケありの妊婦たちを無償で救うために奮闘する姿を描くメディカルエンターテインメント。少子化や医師不足、地方での産科閉院など、母子の命を守る現場が危機にさらされる中、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希を中心としたチームが“最後の砦”として零れ落ちようとする命を救おうとする。

主演の比嘉が演じるのは、片耳に難聴を抱えながらも誰よりも赤ちゃんの産声を聞くことに執着する産婦人科医・光井明希。また、timeleszの松島聡が、産婦人科専攻医・永坂海斗を演じる。

真矢が演じるのは、聖フィオナ病院を率いる院長・神谷玲子。産科医療の危機が叫ばれる中、ターゲットを富裕層に絞ることで手堅く収益を上げている人物であり、なぜ未受診妊婦などを無償で受け入れるハイリスクな「母子救命プロジェクト」を立ち上げたのか、その真意は謎に包まれている。政界進出の噂も囁かれており、プロジェクトが彼女の地盤作りのための布石なのかが物語の鍵となる。真矢が日本テレビ系連続ドラマに出演するのは、2010年放送の『美丘―君がいた日々―』以来16年ぶりとなる。

岡部が演じるのは、聖フィオナ病院で働くフリーランスの麻酔科医・藤堂直樹。超一流の腕を持ち、光井からたびたび母子救命救急班へ誘われるが、リスクを嫌い決して首を縦に振ろうとしない。さらに、周囲に明かしていない“ある秘密”を抱えている。

山村が演じるのは、聖フィオナ病院のベテラン助産師・倉田千広。病院の経営事情から院内のゴシップまで何でも把握している情報通であり、光井の数少ない理解者でもある。

濱が演じるのは、聖フィオナ病院の新生児科医・富永航。神谷院長の娘婿で次期院長と目されており、理想論を排するリアリストとして、リスクの大きい母子救命プロジェクトには冷ややかな態度をとっている。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』などで注目を集める濱にとって、日本テレビ系連続ドラマ初レギュラー出演にして、自身初の医師役となる。

コメント真矢ミキ（神谷玲子役）この作品に出会い、改めて“生まれてくる”という奇跡の尊さを感じています。その誕生の瞬間に神聖な祈りを捧げ続ける産科医や助産師の方々がいることを……。人は皆、誰かの願いや祈りの連なりの中で、この世界へ辿り着いた存在なのだと感じて仕方がありません。丁寧に演じたいと思います。

岡部たかし（藤堂直樹役）麻酔科医・藤堂を演じさせていただきます。これまで演じてきた役を思い返すと、イケてる奴よりイケてない奴を演じる割合が多かったように思います。さて藤堂はどっちやと問われたらイケてる奴と答えます。厄介な奴かそうでないか問われたら厄介な奴と答えます。つまりイケてる厄介な奴が麻酔を打ちます。よろしくっ。観てくれる皆さまが、産まれて生きてる神秘や感謝を今一度実感してもらえるよう真心込めて演じる所存です。

山村紅葉（倉田千広役）助産師の倉田千広役を演じさせていただきます。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守りぬく医師達を支え、赤ちゃんやお母さんを優しく見守る一方、噂好き、詮索好きなキャラクターで、深刻になりがちな場面を明るくできたらいいなと思っています。連続ドラマならではなのですが、そんな私にも驚きの秘密がある気配が……。ぜひご覧になってくださいませ。

濱正悟（富永航役）この度、初めて新生児科医の役に挑戦いたします。私が演じる富永は、とにかくストイックで笑わない男です。常に命と向き合い、時に容泄ない現実と直面しなければならない周産期医療の現場。緊張感を大切に、覚悟を持って臨みたいと思います。今作、緊迫したシーンが連続することもありますが、それぞれの信念を持ったクセ強登場人物たちの軽妙かつユーモラスな掛け合いも見所だと思います。一貫してブレない富永が、一筋縄ではいかない個性豊かな新チームとどのように交わっていくのかも楽しみにしていてください。（文＝リアルサウンド編集部）