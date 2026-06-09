「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

いつの時代も“上がり馬”の存在はワクワク感を刺激する。宝塚記念には、Ｇ１初挑戦となる４歳馬ミクニインスパイアが参戦。メンバーＮｏ．１の成長力を武器に、大舞台でどれだけやれるか楽しみだ。

父は１９年香港マイルなど国内外のマイルＧ１で３勝を挙げたアドマイヤマーズ。代表産駒のエンブロイダリーが先日行われたヴィクトリアＭを制したのは記憶に新しく、Ｇ１・５勝（うちマイルＧ１・３勝）を挙げた名馬ダイワメジャーのスピードを後世に伝えている。

母シルクヴィーナスの繁殖成績は優秀で、初子から地方競馬所属で１４年京成杯を制したプレイアンドリアルを輩出。産駒の勝ち上がり率は高く、２３年にはエエヤンがニュージーランドＴを制して産駒２頭目の重賞ウイナーとなった。やや古めではあるが、米国血統の底力を感じさせる牝系だ。

阪神芝２２００メートルにおいて、アドマイヤマーズ産駒はスタミナが弱点に思えるが、美浦・林厩舎には同じ父を持つディヴァインスター（３勝クラス）も中長距離を中心に使われており、厩舎のスタイルが距離克服を可能にしている印象。現に、ミクニインスパイアは直近２走で極端な最内＆大外枠をソツなく立ち回って好走。操作性が高く、積極的な騎乗が持ち味の丹内のスタイルにマッチする。展開を突き、大一番でアッと言わせるか。