「プロレス・ＤＤＴ×新日本」（８日、後楽園ホール）新日本とＤＤＴによる「一面対抗戦」で５対５の勝ち抜き団体戦が行われた。矢野通と高木三四郎による大将戦で、ＤＤＴ側の“凶器”として竹下幸之介が電撃登場したものの、新日本＆米ＡＥＷの３団体所属でもある竹下を新日本側も投入。どっちつかずの立場となったが、最終的に高木をスタナーでＫＯした竹下が１人勝者となった。竹下はファンに「未来のプロレス界のために