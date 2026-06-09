アイアンはドライバー以上にモデル数が多く、自分に合う1 本を選ぶのが難しい。鹿又が提唱する多様化時代のアイアン選びとは？ キャロウェイX フォージド スター TYPE 1：アスリート系 SPEC ●ヘッド素材／軟鉄［S15C］●ロフト角／ 29 度（#7）●ライ角／ 62 度（#7）●シャフト（フレックス）／ N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）ほか●価格／ 15 万4000 円（#6 ～PW・5 本セ