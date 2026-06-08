【モデルプレス＝2026/06/08】なにわ男子の西畑大吾が、6月8日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」（よる7時〜）に出演。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。【写真】なにわ男子メンバー「びっくり」劇的イメチェン◆西畑大吾、新しいヘアスタイル公開西畑は黒髪からハイトーンの短髪にイメージチェンジした新しいヘアスタイルで「CDTV」に登場。11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子は「初心LOVE（うぶらぶ）」「I