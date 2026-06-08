なにわ男子・西畑大吾、ハイトーン短髪イメチェンにファン驚き「最高にかっこいい」「大好き」
【モデルプレス＝2026/06/08】なにわ男子の西畑大吾が、6月8日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」（よる7時〜）に出演。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。
【写真】なにわ男子メンバー「びっくり」劇的イメチェン
西畑は黒髪からハイトーンの短髪にイメージチェンジした新しいヘアスタイルで「CDTV」に登場。11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子は「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「The Answer」、テレビ初披露の「Circus Night」、ニューアルバム「ND5」に収録されているリード曲「Celebrate」の全5曲をスペシャルメドレーで披露した。
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【写真】なにわ男子メンバー「びっくり」劇的イメチェン
◆西畑大吾、新しいヘアスタイル公開
西畑は黒髪からハイトーンの短髪にイメージチェンジした新しいヘアスタイルで「CDTV」に登場。11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子は「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「The Answer」、テレビ初披露の「Circus Night」、ニューアルバム「ND5」に収録されているリード曲「Celebrate」の全5曲をスペシャルメドレーで披露した。
◆西畑大吾のヘアスタイルに反響
このイメージチェンジに、ファンからは「びっくり！」「最高にかっこいい」「短髪大好き」「何かの役作りかな？」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
#CDTVライブライブ— CDTV (@TBSCDTV) June 8, 2026
今夜も激アツLIVEをお届け??????
本番直前ショットで実況中?
今年11月にCDデビュー5周年??#なにわ男子 が登場！
「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「The Answer」
テレビ初披露の「Circus Night」
アルバムリード曲「Celebrate」の
全5曲をスペシャルメドレー?#CDTV#TBS pic.twitter.com/wSNnRqMEaV
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