中国人民銀行（中央銀行）が7日に発表した公式準備資産統計によると、5月末時点における中国の金準備高は7496万オンスとなり、4月末の7464万オンスから32万オンス増加した。中国人民銀行による金の積み増しは2024年11月の再開以来、19カ月連続となっている。近年、国際的な地政学的変動の激化に伴い、各国の中央銀行は金準備の積み増し姿勢を強めている。欧州中央銀行（ECB）の最新報告書によると、2025年末時点で、世界の公的準備