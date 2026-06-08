モハPチャンネルが自身のYouTubeチャンネルで「【AI】ホワイトカラー失業が急増する未来！金融、マクロ経済はこうなる！」を公開した。動画では、AIの普及がホワイトカラーの雇用を奪うだけでなく、マクロ経済や金融システム全体に極めて大きな影響を与える可能性について、独自の視点から警鐘を鳴らしている。 動画の序盤で同チャンネルは、アメリカの大企業などでAIへの投資が進む一方で、事務や企画などの頭脳労