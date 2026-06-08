ジャルカード（JALカード）は、ウェルスナビ利用分をショッピングマイルの積算対象外とする。対象カードは、JAL・Visaカード、JAL・Mastercard、JALカード TOKYU POINT ClubQ Visaカード、JALカード TOKYU POINT ClubQ Mastercard、JAL アメリカン・エキスプレス®・カード。従来から、モバイルSuica利用分や各種電子マネーへのチャージは、マイル積算対象外としていた。マイル積算対象外となるサービスはカードごとに異なり、