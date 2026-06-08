国際航空運送協会（IATA）のウィリー・ウォルシュ事務総長は、ブラジル・リオデジャネイロで開催中の第82回年次総会（AGM）で演説した。ウォルシュ氏は演説の中で、中東紛争によるジェット燃料価格の70％高騰を最大の課題として挙げ、2026年の純利益は前年の450億ドルから230億ドルへ半減する見込みを示した。航空機の受注残は18,000機超に達し、平均機齢は過去最高の15.2年となっており、サプライチェーンの失敗が2025年に少なく