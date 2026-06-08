横手市十文字町の国道13号でクマの目撃が相次ぎました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと6日午前9時15分ごろ、横手市十文字町梨木の国道13号を車で走っていた横手市の女性が、国道を西方向に横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約20メートルです。一方、午後5時50分ごろには、同じ地域の国道13号で歩道を歩いていた女性が、ガードレ