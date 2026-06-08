キオクシアホールディングスが売り気配スタートで一気に株価水準を切り下げる展開を強いられている。これまでサポートラインとして機能していた５日移動平均線を大きくマドを開けて下放れる形となっている。前週末にソフトバンクグループを抜き、プライム市場で時価総額２位に浮上し話題となったが、きょうはその余韻に浸る間もなく急速に値を下げている。 前週末の米国株市場ではハイテク株比率の