サモン記者が報じたシーズン途中に“大物”が日本球界に加わることになりそうだ。メッツのアンダーソン・セベリーノ投手が、「日本でプレーするため」解雇されたと、米メディア「ジ・アスレチック」のウィル・サモン記者が6日（日本時間7日）に報じている。セベリーノは5月30日（同31日）、シオネル・ペレス投手を40人枠に登録するため、メッツから40人枠を外す措置DFA（事実上の戦力外通告）を受けていた。31歳左腕は今季メッ