この記事をまとめると ■日本の自動車メーカーはかつて多ブランド化による車種展開を進めてきた ■中国の自動車メーカーも多ブランド化を進めており多種多様な車種を展開中だ ■新進気鋭ブランドが増えていることもありオールドブランドの人気が下火傾向にある 中国の自動車メーカーが多ブランドを展開 中国国内で開催される自動車ショー会場へ取材に行くたびに見慣れない新興メーカーや、新しいブランドが存在していてとまどう