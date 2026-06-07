イベリア航空は、東京/成田〜マドリード線を期間増便する。現在は東京/成田発火・金・日曜、マドリード発月・木・土曜の週3往復を運航している。8月7日から10月23日まで、東京/成田発土曜、マドリード発金曜の週1往復を増やし、週4往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。同路線は日本とスペインを結ぶ唯一の直行便で、イベリア航空のみが運航している。■ダイヤIB282東京/成田（11：10）〜マドリード（19：45）