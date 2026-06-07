初回に9得点の大量援護「野球人生で初めてかもしれない」【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に先発し、8回2安打1失点の好投で今季6勝目を挙げた。初回にペラザの適時三塁打で先制を許したが、2回以降は圧巻。22者連続アウトを記録し、エンゼルス打線を封じ込めた。初回に打線が9得点の猛攻で逆転すると、山本も立ち直った。「