初回に7試合ぶり11号2ラン【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦で7試合ぶりとなる11号2ランを放ち、米ファンから驚きとため息が入り混じる声が上がった。「1番・指名打者」で先発出場した大谷は、初回2死二塁で2番手左腕スーターのシンカーを捉えた。打球は左中間スタンドへ一直線。打球速度110.4マイル（約177.7キロ）、