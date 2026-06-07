「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、7試合ぶりとなる11号本塁打を放った。待望の一発は初回2死二塁だった。2番手の左腕スーターのシンカーを捉え、左中間スタンドへ運んだ。7試合33打席ぶりの一発。打球速度110.4マイル（約177.7キロ）、飛距離406フィー