「1番・指名打者」で先発出場

【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、7試合ぶりとなる11号本塁打を放った。

待望の一発は初回2死二塁だった。2番手の左腕スーターのシンカーを捉え、左中間スタンドへ運んだ。7試合33打席ぶりの一発。打球速度110.4マイル（約177.7キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、角度23度。本拠地ファンを熱狂させた。

6月は5試合目で初アーチ。先発の山本由伸を強力援護した。メジャー通算300本塁打まであと9本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り11本とした。

例年6月は好成績を残し、2021、2023年と月間MVPを受賞。昨季までの6月の通算62本塁打は月別では最多だ。昨年6月は102打数27安打の打率.265、7本塁打、17打点、OPS.931だった。前日5日（同6日）は8試合ぶりの無安打に終わったが、再び快音を飛ばした。

試合前時点で、打者としては62試合に出場して打率.296、10本塁打、33打点、OPS.925。投手としては10試合に登板して6勝2敗、防御率0.74の好成績を残している。（Full-Count編集部）