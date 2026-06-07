鷹先発の小林樹斗は6回4失点パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が6日、3試合行われた。ロッテは4-1でヤクルトに勝利。初回、角中勝也外野手の適時二塁打と上田希由翔内野手の2号2ランで4点を先制した。先発の河村説人投手は5回3安打無失点の好投。6回以降は継投でリードを守り切った。楽天は7-0で西武に快勝。打線は4回に先制すると、5回に前田銀治外野手が2号2ラン、9回には阪上翔也外野手が2点適時二塁打を放ち計7点を奪っ