鷹先発の小林樹斗は6回4失点

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が6日、3試合行われた。ロッテは4-1でヤクルトに勝利。初回、角中勝也外野手の適時二塁打と上田希由翔内野手の2号2ランで4点を先制した。先発の河村説人投手は5回3安打無失点の好投。6回以降は継投でリードを守り切った。

楽天は7-0で西武に快勝。打線は4回に先制すると、5回に前田銀治外野手が2号2ラン、9回には阪上翔也外野手が2点適時二塁打を放ち計7点を奪った。先発の前田健太投手は7回4安打7奪三振無失点と好投し、順調な調整ぶりを示した。敗れた西武は、先発の杉山遙希投手が7回4失点（自責点2）。打線は山村崇嘉内野手と蛭間拓哉外野手の計4安打にとどまり無得点に終わった。

ソフトバンクは2-4で広島に敗れた。先発の小林樹斗投手は序盤から失点を重ね、6回9安打4失点。打線は5回、ジョナサン・モレノ内野手の二塁打などで好機をつくり、山川穂高内野手の適時打に敵失が絡んで2点を返した。7回以降は岩井俊介投手、ルイス・ロドリゲス投手、大竹風雅投手の無失点リレーで味方の反撃を待ったが、打線が6回以降はわずか1安打と沈黙した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）