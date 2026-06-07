今、SNSでドッグカフェで暮らす一頭のワンちゃんがXで話題になっている。



【写真】お尻だけチョコン！生後7カ月とは信じられません

注目を集めるのは千葉県木更津市にある超大型犬カフェ「GRAND MOU」で暮らすワンちゃん。



投稿された写真では女性の膝の上に座っているが、目を疑うのは、一般的な大型犬とは桁違いの巨大さ。到底膝の上にはおさまらず、巨大な足と体が大きくはみ出している。この正体は、世界最大の体高を誇ると言われる希少な犬種、アイリッシュウルフハウンドで、しかもまだ生後7カ月の子犬だという。その驚愕の成長ぶりと、大きな体に秘めた繊細な素顔について、飼い主であるカフェオーナーに詳しい話を聞いた。



――本当に赤ちゃんなんですか？



オーナー：よく驚かれますが、正真正銘、生後7カ月の赤ちゃんです。アイリッシュウルフハウンドは、世界で最も背が高くなる犬種なんですよ。今は体重47kgほどですが、成犬になって立ち上がると、大人の肩の高さくらいまで来る子もいます。



――これだけ大きいと毎日の生活も大変なのでは。



オーナー：まさに！運動量も食事量も凄まじいですし、特にお風呂は大変。洗うのはもちろん、乾かすだけでも気が遠くなるような時間がかかります。体が大きい分、足腰への負担には人一倍気を使っていて、散歩の仕方を工夫したり、床も滑りにくい素材を選びました。



――見た目は迫力がありますが、実際の性格は？



オーナー：見た目に反して、性格は本当に穏やかで甘えん坊なんです。大きな体でぴったり寄り添ってきたり、全力で甘えてきたりする姿には毎日癒やされています。お客さんも最初は大きさにびっくりされますが、触れ合った瞬間に「なんて優しいんだ！」と表情を和らげられるのが印象的ですね。



――カフェでの暮らしで気をつけていることは？



オーナー：この子たちはあくまで私の家族なので、無理はさせません。営業は週4日、ふれあいも1日1時間。大型犬は暑さにとても弱いので、室温管理は24時間徹底して、のびのびと過ごせる環境を作っています。



◇ ◇



SNSでは「でか！なに犬ですか？」「まだデカくなるんだ」「加工かと思った」などの反響が寄せられた。「大変さ以上に、毎日たくさんの癒やしをもらっています」と笑顔で語るオーナーさん。世界最大の子犬の成長が楽しみだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）