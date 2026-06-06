俳優の後藤久美子さん（52）とフランスの元F1レーサーのジャン・アレジさん（61）夫妻の長女でモデルのエレナ・アレジ・後藤さん（29）が2026年5月30日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。ワンピース姿で背中をカメラに向けエレナさんは、絵文字を添えて、ワンピース姿で背中をカメラに向けたショットを含む7枚の写真や動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、背中が開いた黒いミニ丈のワンピー